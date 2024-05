Novak Djokovic, sărbătorit pe teren. Borna impresionantă atinsă de liderul mondial VIDEO

Novak Djokovic, numărul unu mondial, a obţinut, miercuri, chiar de ziua sa de naştere (37 de ani), victoria cu numărul 1.100 din carieră.

Djokovic l-a învins cu 6-3, 6-3 pe Yannick Hanfmann la Gonet Geneva Open. Sportivul sârb a primit un tort pe teren.

Sârbul a devenit al treilea jucător din Era Open care a câştigat 1.100 de meciuri în circuit.

"Sunt foarte fericit că am câştigat în această zi specială", a declarat el. "Cheia a fost ziua de naştere", a spus Djokovic râzând. "Probabil că ziua mea de naştere nu ar fi fost la fel dacă nu aş fi câştigat meciul, dar este frumos să fiu aici pentru prima dată la acest turneu, cu familia mea venită aici pentru a mă susţine, de asemenea. Am crescut cu mătuşa, unchiul şi cei doi verişori ai mei în cea mai mare parte a vieţii mele. Nu avem ocazia să ne vedem atât de des în ultima vreme, aşa că este foarte plăcut. Am parte de timp de foarte bună calitate pe teren, dar şi în afara lui", a spus Djokovic.

Novak Djokovic se alătură lui Jimmy Connors şi Roger Federer ca singurii jucători care au ajuns sau au trecut pragul de 1.100 de victorii în Era Open. Connors a câştigat 1274 de meciuri, iar Federer 1251.

