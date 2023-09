Novak Djokovic se simte nedreptățit din cauza naționalității sale: "Dacă nu eram din Serbia..." Mărturia sinceră a unui mare campion

Are 24 de titluri de Grand Slam în palmares și nicio intenție de a se opri aici. Aventura lui Novak Djokovic continuă.

La New York, Djokovic a câștigat un nou titlu de Grand Slam, al treilea al anului, al 24-lea al carierei, după ce l-a învins pe Daniil Medvedev în finală.

Sârbul a ajuns pe Everestul tenisului și poate chiar al sportului. Poate fi el considerat cel mai mare sportiv all-time? Răspunde Djokovic: "Vă las pe voi și pe toți ceilalți să decideți dacă merit sau nu să fiu adus în această discuție. Adevărul este că dacă nu aș fi fost din Serbia, eram deja de mult ridicat la cer, mai ales în Vest.

Dar, asta e, face parte din călătoria vieții mele, sunt recunoscător că vin din Serbia, îmi dă credință și speranță – de aceea tot ceea ce realizez este și mai dulce și mă împlinește și mai mult".

Cum reușește Nole să dea totul pe teren cu atâta pasiune? "Vă voi răspunde cu cea mai mare sinceritate despre ceea ce cred eu că este la mijloc – Dumnezeu și îngerii păzitori. În acele momente când nu-mi mai simt picioarele, nu mai am putere, pământul se învârte sub picioarele mele, cerul deasupra capului meu... În acele momente, cu credința pe care o am, sper că intervenția divină va avea loc. Poate nu mă credeți, dar mi s-a întâmplat de multe ori – că m-am surprins cum este posibil să fi îndurat totul.

Dacă crezi că Dumnezeu și o putere superioară te vor ajuta, iar eu cred și iau asta foarte în serios... Cred că divinitatea a fost prezentă astăzi".

Ads