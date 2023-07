Discuție privată între Djokovic și soție, apărută în public. Ce-a putut să-i spună sârbul VIDEO

Tenismanul sârb Novak Djokovic, deţinătorul trofeului, s-a calificat în turul al treilea al turneului de Mare Şlem de la Wimbledon, învingându-l fără probleme, cu 6-3, 7-6 (7/4), 7-5, pe australianul Jordan Thompson, într-o partidă disputată miercuri.

Djokovic a obţinut cu această ocazie a 350-a sa victorie în competiţiile de Grand Slam, conform site-ului ATP Tour. "Nole" este al treilea jucător din istorie cu cele mai multe meciuri câştigate în turneele majore, după elveţianul Roger Federer (369) şi americana Serena Williams (365).

După meci, la vestiare, sârbul a avut o discuție privată cu soția sa, care a apărut însă în spațiul public.

”E incredibil cum mă provoacă cei din public. Nu au înțeles că astfel de lucruri mă fac și mai puternic”, i-a transmis Djokovic soției, fără să-și dea seama că e filmat.

