Tatăl lui Novak Djokovic îi amenință pe australieni după ce tenismenul este interogat de poliție. "Dacă nu-i dau drumul ne batem cu ei pe străzi"

Novak Djokovic este în continuare blocat pe aeroportul din Australia.

Tatăl său a trecut la amenințări.

Novak Djokovic este închis într-o cameră și păzit de poliție. Sportivul i s-a luat telefonul și este interogat în legătura cu scutirea medicală pe care a trimis-o organizatorilor turneului de la Australian Open, conform presei din Serbia.

Totodată, Srdjan Djokovic, tatăl sportivului, a adresat cuvinte dure autorităților australiene după ce a văzut situația în care a fost pus fiul său.

"Îmi țin fiul captiv. Dacă nu-i vor da drumul în jumătate de oră, ne batem cu ei pe străzi!", a declarat Srdjan Djokovic, conform gsp.

As Novak Djokovic's detention at Melbourne Airport extends beyond six hours, his father Srdan tells media, via @sunriseon7: 'They are holding my son captive. If they don't release him in the next half an hour, we will fight them on the street.'