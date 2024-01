Djokovic, în semifinale la Australian Open după un meci de aproape patru ore! A bifat o bornă extraordinară

Jucătorul sârb de tenis Novak Djokovici, locul 1 mondial, s-a calificat în semifinale la Australian Open pentru a 11-a oară.

Numărul 1 mondial, câştigător la Melbourne de 10 ori, l-a învins în sferturi pe americanul Taylor Fritz, favorit 12, scor 7-6 [3], 4-6, 6-2, 6-3.

Meciul a durat 3 ore şi 48 de minute.

Djokovici a ajuns pentru a 48-a oară în semifinale la un Grand Slam.

Pentru un loc în finală, el îi va înfrunta pe învingătorul meciului dintre italianul Jannik Sinner şi rusul Andrei Rublev.

