A apărut dovada prezentată de Djokovic: un test PCR pozitiv de pe 16 decembrie! O zi mai târziu, el stătea în preajma copiilor fără mască FOTO

Novak Djokovic a repurtat o mare victorie în afara terenului de tenis, după ce judecătorul Anthony Kelly a anulat decizia autorităţilor de anulare a vizei lui Djokovic şi a ordonat ca sportivului să i se permită să rămână în Australia.

Apărarea lui Djokovic s-a bazat pe faptul că sârbul a avut Covid pe 16 decembrie, prezentând rezultatul unui test PCR.

Rămâne totuși întrebarea de ce a stat Djokovic fără mască pe 17 decembrie și a premiat copiii în cadrul unei festivități a federației sârbe de tenis. Pentru ca pe 18 decembrie să facă o ședință foto pentru LEquipe.

Și cum era posibil să aplice pentru o derogare, dacă termenul limită fixat de Tennis Australia era 10 decembrie.

Jurnalistul american Ben Rothenberg a prezentat testul PCR adus ca argument de Djokovic.

NEW:

Novak Djokovic’s positive PCR test which he submitted to Melbourne court states that sample was taken and positive result returned on December 16, 7 hours apart.

This means all those pictures of Djokovic maskless with kids on the 17th came AFTER his positive Covid result. pic.twitter.com/FXLYnM0J4t