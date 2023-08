Novak Djokovic a tranșat duelul cu Alcaraz. Cine va fi numărul 1 mondial după US Open

Tenismenul sârb Novak Djokovic (2 ATP) a debutat cu dreptul la US Open 2023 și a tranșat duelul cu Carlos Alcaraz în ceea ce privește cine va fi liderul mondial după Grand Slam-ul american.

Astfel, pentru că Djokovic n-a participat anul trecut, ediție la care Carlos Alcaraz a ieșit învingător, sârbul n-are puncte de apărat și avea nevoie de o singură victorie pentru a fi sigur că-l va depăși pe iberic.

În primul tur, Djokovic și-a spulberat adversarul, pe francezul Alexander Muller (84 ATP), scor 6-0, 6-2, 6-3 și va reveni în fotoliul de lider mondial peste două săptămâni, atunci când va fi anunțată noua ierarhie.

Novak Djokovic regains the World No. 1 ranking!

