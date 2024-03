Umilința trăită de Novak Djokovic la Indian Wells. E prima dată în carieră când i se întâmplă

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul unu mondial, a fost eliminat în turul al treilea al turneului ATP Masters 1.000 de la Indian Wells (Statele Unite), fiind învins în trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de italianul Luca Nardi, într-o partidă disputată luni seară.

Nardi (20 de ani), numărul 123 mondial, a produs astfel marea surpriză a competiţiei californiene, la care Djokovic a participat pentru prima oară din 2019.

"Am visat asta ieri", a spus Nardi la microfonul stadionului, la finalul meciului. Italianul a fost învins în calificări de belgianul David Goffin, înainte de a accede direct în turul al doilea la Indian Wells, din postura de "lucky loser", pentru a-l înlocui pe argentinianul Tomas Martin Etcheverry, care a declarat forfait.

"Este un sentiment incredibil. Nici nu îmi puteam imagina că voi juca împotriva lui, iar acum l-am învins. Este un vis devenit realitate", a precizat italianul, care va intra în Top 100 mondial după participarea la acest turneu.

Statistica spune că este pentru prima dată în cariera sa când Novak Djokovic este învins de un ”lucky loser”.

