Novak Djokovic, umilit la el acasă! Ce s-a întâmplat în setul decisiv al finalei de la Belgrad

Sârbul Novak Djokovic, liderul clasamentului mondial, a fost învins în mod surprinzător în finala turneului ATP de la Belgrad de către jucătorul rus Andrei Rublev, locul 5 mondial.

Andrei Rublev l-a depășit pe Djokovic în trei seturi, 6-2, 6-7, 6-0, setul al treilea fiind la discreția tenismenului rus, care s-a impus cu un scor umilitor pentru Novak Djokovic.

Andrei Rublev a câștigat astfel cel de-al treilea său titlu din sezonul 2022, după succesele obținute în luna februarie la Marsilia și Dubai.

WHAT A WIN! 🏆@AndreyRublev97 beats @DjokerNole 6-2 6-7 (4) 6-0 to win his first title in Belgrade! @SerbiaOpen2022 | #SerbiaOpen pic.twitter.com/lUbFbuZZuG