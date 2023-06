Djokovic, nedreptățit: cum a fost tratat sârbul de englezi înaintea Wimbledonului și reacția lui Patrick Mouratoglou

Organizatorii Wimbledon au prefigurat turneul cu un material de prezentare a marilor jucători care au făcut istorie pe iarba londoneză.

Al treilea Grand Slam al anului, care va avea loc în perioada 3-16 iulie, a fost anunțat cu un videoclip de un minut care vorbește despre marile confruntări de la All England Lawn Tennis and Croquet Club.

"Fiecare montaj prezintă eroi și imortalizează momente emblematice de la Wimbledon cu Serena și Venus Williams, Roger Federer și Rafael Nadal, Bjorn Borg și John McEnroe, cu cei care crează istorie acum și cu vedete în ascensiune precum Coco Gauff, Nick Kyrgios, Ons Jabeur și Alfie Hewett", se arată în descrierea videoclipului.

Lumea tenisului a sesizat imediat că Novak Djokovic este ignorat din acest mesaj, iar sârbul apare doar o secundă în montajul realizat.

Djokovic a câștigat de șapte ori turneul de la Londra, inclusiv ultimele patru ediții disputate aici.

"Unde e Djokovic?", se întreabă cineva, iar Patrick Mouratoglou i-a răspuns: "Asta e o întrebare grozavă".

The Tennis Letter a scris pe contul de twitter: "Novak Djokovic abia se întrezărește în videoclipul promoțional de la Wimbledon. El apare la sfârșitul videoclipului timp de 1 secundă, în ciuda faptului că a câștigat evenimentul în ultimii 4 ani".

Multe dintre comentarii sunt pe aceeași linie: "E clar că cei de la Wimbledon nu îl apreciază pe Djokovic. Ce videoclip jalnic", a scris unul dintre utilizatori.

Videoclipul celor de la Wimbledon

Over the generations, we've witnessed iconic rivalries, triumphant feats and heroic defeats.

But while the names may change, the drama remains.

New storylines await us, and #Wimbledon will once again be Always Like Never Before ✨