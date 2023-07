Novak Djokovic e peste Federer și l-a egalat pe idolul din copilărie la Wimbledon

Tenismanul sârb Novak Djokovic, numărul 2 mondial, s-a calificat luni în sferturi de finală la Wimbledon, învingându-l pe polonezul Hubert Hurkacz, locul 18 ATP, 7-6 (8/6), 7-6 (8/6), 5-7, 6-4, într-un meci ce fusese întrerupt duminică după primele două seturi, din cauza orei înaintate, informează AFP.

Duminică, arbitrul Gerry Armstrong a oprit partida la ora locală 22:35, pentru că era puţin probabil ca jocul dintre cei doi să se finalizeze înainte de ora limită stabilită de organizatorii de la All England Club (23:00) pentru încheierea programului zilnic de meciuri.

Djokovic, favoritul numărul 2, s-a calificat luni pentru a 14-a oară în cariera sa în sferturile de finală ale turneului londonez de Mare Şlem. Sârbul luptă pentru cucerirea celui de-al optulea său titlu la Wimbledon, performanţă ce i-ar permite să egaleze recordul de succese în această competiţie, deţinut de elveţianul Roger Federer.

Următorul său adversar va fi rusul Andrei Rublev (7 ATP).

Aceasta a fost a 90-a victorie pentru Djokovic la Wimbledon din 100 de meciuri, procentul de 90 la sută aducându-l la egalitate cu Pete Sampras, idolul său din copilărie, și peste Roger Federer.

Novak Djokovic has just equalled his childhood idol Pete Sampras with a 90% career winning percentage at Wimbledon.

Career winning percentage at Wimbledon among the Big 3 of Wimbledon:

🇷🇸 Djokovic 90%

🇺🇸 Sampras 90%

🇨🇭 Federer 88.24%

Novak Djokovic sits on top of the mountain. pic.twitter.com/CiOTC2XBqc