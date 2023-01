Srdjan Djokovic, tatăl lui Novak Djokovic, s-a fost fotografiat alături de susţinătorii lui Vladimir Putin la Australian Open, miercuri seară, relatează The Guardian.

Patru bărbaţi au fost evacuaţi din Melbourne Park de poliţia din Victoria miercuri seară, după ce au scandat sloganuri pro-ruse şi pro-Vladimir Putin pe treptele Rod Laver Arena în timp ce arborau numeroase steaguri ruseşti, inclusiv unul cu chipul lui Putin pe el.

Înainte de evacuarea celor patru susţinători pro-Kremlin, Srdjan Djokovic s-a întâlnit cu fani în afara Rod Laver Arena şi a făcut fotografii cu un spectator purtând o cămaşă cu simbolul „Z” în timp ce ţinea un steag rusesc cu chipul lui Putin.

În videoclipul postat de Aussie Cossack pe YouTube, Srdjan Djokovic pare să spună „zivjeli Russiyani”, adică „trăiască cetăţenii ruşi” înainte de a pleca.

The father of world tennis star Novak #Djokovic Srđan stood next to a man with a #Russian flag with a z-swastika on his shirt after his son's match and then said "Long live the Russians." pic.twitter.com/vJXh9I4U9C — NEXTA (@nexta_tv) January 26, 2023

^Sorry, not half, 3/8 #AusOpen semifinalists are flagless since Rublev didn't make it...though obviously the debates over Rybakina's nationality and what it means in this context are well-worn. — Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 25, 2023

Ambasadorul Ucrainei în Australia şi Noua Zeelandă, Vasil Miroşnicenko, a cerut să se ia măsuri după ce câteva dintre aceste steaguri au fost văzute în tribune săptămâna trecută. „Este o imagine completă. Printre steaguri sârbe se numără şi un steag rus, Putin, simbolul Z, aşa-numitul steag al Republicii Populare Doneţk. Este chiar ruşinos", a scris el pe Twitter joi cu un link către videoclip.

De asemenea, fostul tenismen ucrainean Alexander Dolgopolov a reacționat în termeni duri: ”Absolut dezgustător”.

Absolutely disgusting 🤮 Politics should be kept out of sports they said. These people have absolutely no business in being on tennis tournaments, including @DjokerNole father, if they openly praise a genocidal regime👎🏻Z🇷🇺❌@atptour @AustralianOpen https://t.co/qq44uO7qFO — Alex Dolgopolov (@TheDolgo) January 26, 2023

