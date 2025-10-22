Novak Djokovic, retragere de ultimă oră: ”Am avut amintiri minunate de-a lungul anilor”

Autor: Teodor Serban
Miercuri, 22 Octombrie 2025, ora 09:47
226 citiri
Novak Djokovic, retragere de ultimă oră: ”Am avut amintiri minunate de-a lungul anilor”
Novak Djokovic FOTO X @DjokovicFan_

Tenismanul sârb Novak Djokovic a anunțat marți seara că nu va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, care se va desfășura în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie, informează AFP.

”Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta. Am avut amintiri minunate și mari succese acolo de-a lungul anilor”, a precizat într-un mesaj pe Instagram jucătorul în vârstă de 38 de ani, care a câștigat de șapte ori competiția din capitala Franței.

Prin urmare, Novak Djokovic, deținătorul recordului de titluri de Mare Șlem (24), nu va juca pe terenurile arenei La Defense din Nanterre, unde turneul s-a mutat anul acesta, după aproape 40 de ani la Bercy, în estul capitalei.

”Ar fi fantastic (dacă septuplul campion al turneului) s-ar număra printre jucătorii care și-ar putea înscrie numele pe lista câștigătorilor în două locații diferite”, spera la începutul acestei săptămâni directorul turneului parizian, Cedric Pioline.

Deja absent de la Paris în toamna trecută, Djokovic a fost extrem de selectiv în acest sezon în ceea ce privește turneele la care participă.

După ce a fost eliminat de spaniolul Carlos Alcaraz, actualul număr unu mondial, în semifinale la US Open, la începutul lunii septembrie, sârbul a revenit în competiție o lună mai târziu, la turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai.

Având uneori dificultăți fizice în China, în condiții caniculare, Djokovic a fost învins în semifinale de monegascul Valentin Vacherot, câștigătorul trofeului.

Prezent săptămâna trecută la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, sârbul s-a retras în timpul meciului pentru locul trei.

Novak Djokovic este așteptat să revină în circuit la turneul ATP 250 de la Atena (2-8 noiembrie). Clasat în prezent pe locul cinci mondial, tenismanul sârb s-a calificat la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie), dar nu a indicat încă dacă va participa la competiția de final de sezon din ATP Tour.

88 de milioane de euro valorează bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru. "Sperăm să nu le topească, pentru că nu vor câștiga această sumă"
88 de milioane de euro valorează bijuteriile coroanei furate duminică de la Luvru. "Sperăm să nu le topească, pentru că nu vor câștiga această sumă"
Prejudiciul furtului spectaculos de bijuterii de la Muzeul Luvru din Paris a fost evaluat de către conservatoarea muzeului la 88 de milioane de euro din punct de vedere economic, a anunţat marţi...
Tragedie în apropiere de Paris. O tornadă a ucis un muncitor și a rănit mai multe persoane VIDEO
Tragedie în apropiere de Paris. O tornadă a ucis un muncitor și a rănit mai multe persoane VIDEO
Un muncitor în vârstă de 23 de ani a fost ucis pe un şantier şi alte patru persoane au fost grav rănite, luni seară, la Ermont, în Val-d'Oise, în apropierea Parisului, unde o tornadă...
#Novak Djokovic, #atp, #Paris, #retragere , #Stiri Novak Djokovic
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
La 86 de ani, Ion Tiriac pregateste cel mai spectaculos proiect imobiliar al sau: transforma o zona a Bucurestiului
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
DigiSport.ro
Marele Novak Djokovic si-a anuntat decizia

Ep. 146 - Rusia atac asupra României

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cristi Chivu, pus în încurcătură: ”Nu mi-a venit alt cuvânt în minte, sunt român...”
  2. Jannik Sinner, pus la zid de compatrioți: ”Gândeşte-te bine! Noi te iubim, tu ne iubeşti?”
  3. Novak Djokovic, retragere de ultimă oră: ”Am avut amintiri minunate de-a lungul anilor”
  4. Presa italiană, la picioarele lui Dennis Man, după golul superb din Liga Campionilor: ”Nu a fost imparabil”
  5. Ce notă i-au acordat italienii lui Cristi Chivu după succesul la scor din Liga Campionilor
  6. Show european: Dennis Man i-a „demolat” pe italieni, reacția virală a lui PSV
  7. Chivu, fenomenal în Liga Campionilor: trei meciuri, trei victorii, 0 goluri primite! Discurs de mare antrenor după meci
  8. După ce l-a criticat pe Cristi Chivu, Walter Zenga "și-a înghițit cuvintele". Ce a spus despre român și despre România
  9. Man of the Match! Jucătorul român de la PSV Eindhoven, ridicat în slăvi de UEFA și de presa străină: "Este un spectacol!"
  10. E out! CFR Cluj a anunțat oficial rezilierea contractului cu antrenorul Andrea Mandorlini