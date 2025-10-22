Novak Djokovic, retragere de ultimă oră: ”Am avut amintiri minunate de-a lungul anilor”

Tenismanul sârb Novak Djokovic a anunțat marți seara că nu va participa la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, care se va desfășura în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie, informează AFP.

”Din păcate, nu voi juca la Paris anul acesta. Am avut amintiri minunate și mari succese acolo de-a lungul anilor”, a precizat într-un mesaj pe Instagram jucătorul în vârstă de 38 de ani, care a câștigat de șapte ori competiția din capitala Franței.

Prin urmare, Novak Djokovic, deținătorul recordului de titluri de Mare Șlem (24), nu va juca pe terenurile arenei La Defense din Nanterre, unde turneul s-a mutat anul acesta, după aproape 40 de ani la Bercy, în estul capitalei.

”Ar fi fantastic (dacă septuplul campion al turneului) s-ar număra printre jucătorii care și-ar putea înscrie numele pe lista câștigătorilor în două locații diferite”, spera la începutul acestei săptămâni directorul turneului parizian, Cedric Pioline.

Deja absent de la Paris în toamna trecută, Djokovic a fost extrem de selectiv în acest sezon în ceea ce privește turneele la care participă.

După ce a fost eliminat de spaniolul Carlos Alcaraz, actualul număr unu mondial, în semifinale la US Open, la începutul lunii septembrie, sârbul a revenit în competiție o lună mai târziu, la turneul ATP Masters 1.000 de la Shanghai.

Având uneori dificultăți fizice în China, în condiții caniculare, Djokovic a fost învins în semifinale de monegascul Valentin Vacherot, câștigătorul trofeului.

Prezent săptămâna trecută la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită, sârbul s-a retras în timpul meciului pentru locul trei.

Novak Djokovic este așteptat să revină în circuit la turneul ATP 250 de la Atena (2-8 noiembrie). Clasat în prezent pe locul cinci mondial, tenismanul sârb s-a calificat la Turneul Campionilor de la Torino (9-16 noiembrie), dar nu a indicat încă dacă va participa la competiția de final de sezon din ATP Tour.

