Novak Djokovic, despre Rafael Nadal: "Niciodată prieteni"

Autor: Alexandru Atanase
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 08:54
Novak Djokovic, despre Rafael Nadal: "Niciodată prieteni"
Rafael Nadal și Novak Djokovic Foto: X / @DjokovicFan_

Rivalitatea dintre Novak Djokovic și Rafael Nadal a fost una dintre cele mai intense din istoria tenisului, însă, dincolo de competiția acerbă, între cei doi a existat mereu respect reciproc.

Într-un interviu acordat publicației Corriere Della Sera, fostul lider mondial a recunoscut că o prietenie adevărată între el și Nadal nu a fost posibilă:

”Nadal e doar cu un an mai mare decât mine și ambii suntem gemeni. Am ieșit de două ori la masă, dar nu voi fi niciodată prieten cu el. L-am respectat și l-am admirat mereu enorm.

Datorită lui și a lui Federer am crescut și am devenit cine sunt astăzi. E ceva ce ne va uni pentru totdeauna și voi fi mereu recunoscător pentru asta.

Nadal e parte din viața mea. L-am văzut în ultimii 15 ani mai mult decât am văzut-o pe mama, dar nu am fost niciodată prieteni. Între rivali, pur și simplu nu se poate. Însă nu suntem nici dușmani”, a spus Novak Djokovic.

Djokovic și Nadal s-au întâlnit de 60 de ori pe terenul de tenis, scorul fiind de 31-29 în favoarea sârbului.

Ultima întâlnire a avut loc la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, când spaniolul l-a numit pe Djokovic drept jucătorul care i-a făcut cele mai mari probleme pe teren.

