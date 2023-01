"E dezgustător" Apar reacții după ce tatăl lui Djokovic s-a fotografiat cu susţinători ai lui Putin la Melbourne

Srdjan Djokovic, tatăl lui Novak Djokovic, s-a fost fotografiat alături de susţinătorii lui Vladimir Putin la Australian Open, miercuri seară, relatează The Guardian.

Patru bărbaţi au fost evacuaţi din Melbourne Park de poliţia din Victoria miercuri seară, după ce au scandat sloganuri pro-ruse şi pro-Vladimir Putin pe treptele Rod Laver Arena în timp ce arborau numeroase steaguri ruseşti, inclusiv unul cu chipul lui Putin pe el.

Înainte de evacuarea celor patru susţinători pro-Kremlin, Srdjan Djokovic s-a întâlnit cu fani în afara Rod Laver Arena şi a făcut fotografii cu un spectator purtând o cămaşă cu simbolul „Z” în timp ce ţinea un steag rusesc cu chipul lui Putin.

În videoclipul, postat de Aussie Cossack pe YouTube, Srdjan Djokovic pare să spună „zivjeli Russiyani”, adică „trăiască cetăţenii ruşi” înainte de a pleca.

Alex Dolgopolov, fostul jucător ucrainean de tenis, a comentat pe twitter: "E dezgustător! Politica trebuie ținută în afara sportului, s-a spus. Acești oameni n-au ce să caute în turneele de tenis, inclusiv tata lui Djokovic, dacă susțin pe față un genocid"

Absolutely disgusting 🤮

Politics should be kept out of sports they said. These people have absolutely no business in being on tennis tournaments, including @DjokerNole father, if they openly praise a genocidal regime👎🏻Z🇷🇺❌@atptour @AustralianOpen https://t.co/qq44uO7qFO