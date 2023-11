S-au stabilit cei 8 calificați la Turneul Campionilor. ”Puștii” care vor trofeul de la Djokovic

Mastersul ATP 1000 de la Paris a pus capăt luptei pentru calificare la Turneul Campionilor de la Torino, programat în perioada 12-19 noiembrie.

Astfel, ultimii care au obţinut biletele la această competiţie sunt Alexander Zverev şi Holger Rune, clasați pe locurile 7, respectiv 8 în ATP Race, clasament bazat exclusiv pe rezultatele din 2023.

Anterior, mai obținuseră calificarea Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Jannik Sinner, Andrei Rublev și Stefanos Tsitsipas.

La 36 de ani, Djokovic își va apăra trofeul în fața celor mai buni tenismeni din noua generație, cei mai tineri fiind ”puștii” de 20 de ani Alcaraz și Rune.

The best ever.

The best of the 90s generation.

The best of the new generation.

Nole, Carlitos, Daniil, Jan, Rublo, Stef, Sascha, Holger.

Welcome to Turin. Welcome to the 2023 Nitto ATP Finals.

🇷🇸🇪🇸🇷🇺🇮🇹🇷🇺🇬🇷🇩🇪🇩🇰 pic.twitter.com/rBaNOWA6Vd