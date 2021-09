Ce i-a spus rusul Medvedev lui Djokovic după ce l-a învins în finala de la US Open

“În primul rând, vreau să vă spun vouă, fanilor, şi lui Novak, că îmi pare rău. Ştim cu toţii ce era în joc pentru el astăzi. Nu am spus asta nimănui, o voi spune acum. Pentru mine, tu eşti cel mai mare tenismen al tuturor timpurilor”, a spus Medvedev în interviul de pe teren. “Sunt foarte fericit, este primul meu trofeu de grand slam. Înseamnă mult pentru mine”, a adăugat el.Sportivul a profitat de reuşita din finală pentru a marca şi un moment personal: “Este a treia aniverstare pentru mine şi soţia mea astăzi. În timpul turneului nu m-am putut gândi la un cadou. Când m-am calificat în finală, după semifinale, m-am gândit: Ok, dacă pierd trebuie să găsesc repede un cadou. M-am gândit: dacă pierd, nu o să am timp să găsesc un cadou, aşa că trebuie să câştig acest meci. Te iubesc, Dasha”.Sportivul rus Daniil Medvedev, locul 2 ATP , a câştigat, duminică, turneul US Open, învingându-l în finală pe liderul mondial, sârbul Novak Djokovic . Este primul său trofeu de grand slam.Medvedev, în vârstă de 25 de ani, s-a impus cu scorul de 6-4, 6-4, 6-4, în două ore şi 15 minute.Pentru Medvedev este al 13-lea trofeu din carieră, al patrulea din 2021 (după Marsilia, Mallorca şi Toronto).. Rusul a jucat a doua oară în ultimul act la US Open, după finala pierdută în 2019 în faţa lui Rafael Nadal