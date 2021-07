Germanul Zverev își cere scuze că l-a eliminat pe Novak Djokovic de la Jocurile Olimpice. "Îmi pare rău pentru el. Rămâne cel mai mare jucător"

"Îmi cer scuze, îmi pare rău pentru el. Rămâne cel mai mare jucător al tuturor timpurilor. Ştiu că a venit aici să-şi graveze numele în istorie, că voia să facă Golden Slam. Dar nu se poate să câştigi tot timpul", a declarat Zverev. Djokovici a câştigat în acest an la Australian Open, Roland-Garros şi Wimbledon şi mai are şansa de a obţine titlul şi la US Open.El va juca pentru bronz cu Pablo Carreno şi este în semifinale la mixt alături de Nina Stojanovici.Pentru Zverev, faptul că a ajuns în finală la JO este una dintre cele mai marei reuşite ale carierei sale."Aici nu joc doar pentru mine sau pentru apropiaţii mei, ci pentru toţi sportivii, toţi oamenii care au rămas în Germania şi mă urmăresc. Olimpiada este cel mai mare eveniment sportiv din lume", a afirmat Zverev.În fnală, jucătorul de 24 de ani va evolua contra rusului Karen Hacianov.