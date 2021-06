Meci epic de peste patru ore intre Djokovic si Nadal in semifinale la Roland Garros. Cat s-a terminat partida VIDEO

Impossible Achieved 👊@DjokerNole becomes the first player in history to defeat Nadal in a Paris semi-final, besting the Spaniard 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2 to reach the title match.#RolandGarros pic.twitter.com/Cfy4178lSW - Roland-Garros (@rolandgarros) June 11, 2021

Sarbul l-a invins in 4 seturi pe spaniol, 3-6, 6-3, 7-6 (4), 6-2, si merge in finala, unde va juca cu greul Stefanos Tsitsipas A fost un tenis sclipitor facut de Djokovic in fata lui Nadal, care este la a treia infrangere din cariera la Roland Garros.Sarbul este pentru a cincea oara in finala la Roland Garros, el fiind castigator in 2016.In finala, Djokovici va evolua contra grecului Stefanos Tsitsipas.La meciul de la Roland Garros, spectatorii au primit acceptul de a ramane pana la final, in ciuda restrictiilor care intrau in vigoare la ora 23.00 (ora Frantei).