Nick Kyrgios, despre cel mai bun jucător din lume. "Pentru mine este Michael Jordan din tenis". Declarații tari ale australianului

În cadrul podcast-ului „No Boundaries”, Nick Kyrgios a vorbit pe multe subiecte printre care dezbaterea nesfârşită a lui GOAT (cel mai bun jucător din istorie), influenţa lui Roger Federer asupra jocului, Novak Djokovic şi vaccinarea.

"Pentru mine, Federer este Michael Jordan al tenisului. Ce a realizat pentru sport, cu fanii, cu copiii... Dintre cei trei, cred că este Federer pe care copiii îl admiră cel mai mult. Per total, el este cel care a schimbat cel mai mult sportul. Şi retragerea lui va răni cel mai mult tenisul. Pentru sponsori etc. Fără Federer, nu existau Djokovic sau Nadal", a spus Kyrgios.

""GOAT? (Greatest of all the times - cel mai mare jucător) Azi zic Federer. Cel mai influent jucător care a jucat vreodată este Federer. Jocul lui este copiat. Pe pistă sunt tipi ca Dimitrov care i-au copiat propriul joc. Omule, găseşte-ţi propriul stil!.. Nimeni nu joacă cu adevărat ca Novak când oamenii îl emulează pe Federer. Chiar şi eu imit gestul lui în serviciu uneori. Dacă Novak mai câştigă un Grand Slam, va trece înainte".

Kyrgios a vorbit şi despre vaccinare: "Kyrie (Irving, jucător NBA care refuză să se vaccineze), Novak... Băieţii ăştia au dat atât de mult, au sacrificat atât de mult. Sunt sportivi internaţionali admiraţi de milioane de oameni.

Cred că este greşit din punct de vedere moral să forţezi pe cineva să se vaccineze. Sunt dublu vaccinat, dar nu poţi forţa pe cineva să se vaccineze sau să spui "nu poţi juca aici pentru că nu eşti vaccinat”. Există şi alte soluţii, cum ar fi să fii testat în fiecare zi. Au teste rapide în Statele Unite, se întâmplă în Australia.

Este eficient în proporţie de 85% şi obţineţi rezultatul în 15 minute [...] Nu cred că ar trebui să aibă loc următorul Australian Open. Trebuie să trimitem un mesaj locuitorilor din Melbourne care au trăit 275 de zile de izolare. Sunt sigur că Novak este "mai mare" la nivel internaţional decât Kyrie (Irving). Novak este regele Serbiei. Vorbim despre unul dintre cei mai buni jucători de tenis din istorie [...] Hei Novak, jucăm împreună la dublu la Australian Open baby? Nu, glumesc, nu mi-aş face asta"

