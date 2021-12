Novak Djokovic s-a pozat cu un sportiv diagnosticat cu Covid. Participarea liderului ATP la Australian Open e în pericol FOTO

Liderul ATP Novak Djokovic a asistat, marţi, la meciul Steaua Roşie Belgrad – FC Barcelona, din Euroliga de baschet, la finalul căruia s-a fotografiat alături de un baschetbalist care a doua zi a fost testat pozitiv cu coronavirus, informează Le Figaro.

Jurnalul notează că mulţi au fost surprinşi de faptul că Djokovic nu purta mască de protecţie, cu o lună înainte de Australian Open.

Djokovic s-a fotografiat cu MVP-ul meciului de marţi, Nigel Hayes-Davis. Acesta din urmă a fost testat pozitiv cu covid-19 miercuri.

📸 @DjokerNole and the MVP of the night pic.twitter.com/aiNT9s5ICY