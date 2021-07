Novak Djokovic, reacție de super campion după ce Naomi Osaka şi Simone Biles s-au plâns de presiunea exercitată asupra lor

"Presiunea este un privilegiu. Fără presiune nu există sport profesionist. Dacă vrei să fii în vârful sportului, trebuie să începi să înveţi cum să faci faţă presiunii. Şi cum să faci faţă acelor momente de pe teren, dar şi din afara lui, toate aşteptările. Nu pot spune că nu văd sau nu aud tot acest zumzet şi tot zgomotul.Bineînţeles că este acolo. Dar am învăţat, am dezvoltat mecanismul cum să mă descurc în aşa fel încât să nu mă distragă şi să nu mă uzeze. Simt că am suficientă experienţă pentru a mă învăţa pe mine însumi cum să intru pe teren şi să joc cel mai bun tenis al meu", a spus Djokovici, potrivit Reuters.Sportive precum superstarul din tenis Naomi Osaka şi cel din gimnastică artistică Simone Biles au evidenţiat presiunea imensă asupra lor, ridicând întrebări dacă marile vedete ale sportului internaţional primesc suficient sprijin pentru sănătatea mintală.Miercuri, gimnasta americană Simone Biles, multiplă campioană olimpică, s-a retras şi din finala la individual-compus de la Jocurile Olimpice , după cea pe echipe, din ziua precedentă. Biles a invocat că nu este pregătită ”mental” suficient.USA Gymnastics a mai precizat că Simone Biles va fi supusă unei evaluări înaintea deciziei de a intra în finalele pe aparate, programate între 1-3 august. Biles este singura gimnastă din competiţie care a obţinut calificarea în toate finalele individuale.