Novak Djokovic, de neoprit la Turneul Campionilor! Tenismenul sârb a ajuns la al 50-lea succes din 2021

Sârbul Novak Djokovici, liderul ATP, s-a calificat, miercuri, în semifinalele Turneului Campionilor, după ce l-a învins pe rusul Andrei Rublev, scor 6-3, 6-2, în Grupa Verde a competiţiei de la Torino.

Odată cu acest succes, al 50-lea al său din acest an, Djokovici a câştigat Grupa Verde.

