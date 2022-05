Super-duelul Djokovic - Murray de la Madrid nu se mai joacă. Cine e tenismenul calificat în sferturi

Tenismanul britanic Andy Murray, fostul lider al clasamentului ATP, care s-a confruntat cu grave probleme medicale în ultimii ani, s-a retras din turneul Masters 1000 de la Madrid înaintea confruntării din optimi cu Novak Djokovic.

"În teorie, nu am nicio şansă în acest meci. El este numărul unu mondial, iar eu joc cu un şold de metal”, a declarat Andy Murray în preziua partidei.

Cu puțin timp înainte de confruntarea programată joi pe arena Manolo Santana, Andy Murray i-a anunțat pe organizatori că nu mai poate evolua, Djokovic calificându-se astfel fără să joace în sferturile de finală.

Unfortunately, Andy Murray is unable to take to the Manolo Santana Stadium due to illness 😔

We wish you a speedy recovery, @andy_murray! 😘

🏟️ Instead, Andrey Rublev and Daniel Evans will open the day's play on centre court. pic.twitter.com/0QdLyh7qhl