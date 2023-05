Surpriză uriașă la Mastersul de la Roma. Cine l-a eliminat pe liderul mondial Djokovic

Tenismenul sârb Novak Djokovic, lider mondial, a fost eliminat în sferturile de finală ale turneului Masters de la Roma de către fostul elev al lui Patrick Mouratoglou, danezul Holger Rune.

Meciul dintre Novak Djokovic şi Holger Rune a fost întrerupt din cauza ploii. Rune a câştigat primul set cu 6-2 şi era condus cu 5-4 în setul secund.

La reluare, Rune a reușit să câștige partida, scor final, 6-2, 4-6, 6-2.

Djokovic, care luni îi va ceda primul loc în ierarhia mondială spaniolului Carlos Alcaraz, a disputat al 78-lea său meci la Roma, depăşind recordul deţinut de Rafael Nadal. Sârbul a atins sferturile de finală la Foro Italico pentru a 17-a oară la rând, câştigând trofeul de şase ori, ultima oară anul trecut.

Rune este pe locul 7 în ierarhia ATP.

Rune's run in Rome continues!

He takes out No. 1 seed Novak Djokovic. pic.twitter.com/MwW3Ei4RSO