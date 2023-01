Tatăl lui Novak Djokovic, Srdjan, a declarat vineri că nu va asista la semifinala fiului său de la Australian Open şi că va urmări meciul “de acasă”. Anunţul a venit în contextul controverselor stârnite de imaginile cu el alături de susţinătorii lui Vladimir Putin, relatează Reuters.

“Sunt aici doar ca să îmi susţin fiul. Nu am avut intenţia de a provoca astfel de titluri de presă sau perturbări. Drept urmare, am ales să văd semifinala de acasă”, a precizat Srdjan Djokovic.

"Eram în exterior cu fanii lui Novak aşa cum se întâmplă după fiecare meci al fiului meu pentru a marca victoriile şi a face fotografii cu ei. Nu am avut nici cea mai mică intenţie să fiu antrenat în această agitaţie", a spus el.

Sârbul a fost fotografiat miercuri seară alături de susţinătorii lui Vladimir Putin, la Australian Open. Patru bărbaţi au fost evacuaţi din Melbourne Park de poliţia din Victoria miercuri seară, după ce au scandat sloganuri pro-ruse şi pro-Vladimir Putin pe treptele Rod Laver Arena în timp ce arborau numeroase steaguri ruseşti, inclusiv unul cu chipul lui Putin pe el.

Late today Novak Djokovic's father buckled to growing pressure over video of him celebrating with Vladimir Putin supporters in a bombshell backdown. He's issued an apology of sorts, and agreed to stay away from Melbourne Park. https://t.co/mrPkpmFszq #7NEWS pic.twitter.com/hYKQHUDkXS