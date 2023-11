”Pe cine nu lași să moară...” Ce-a pățit italianul Sinner în finala cu Djokovic de la Turneul Campionilor

Tenismenul sârb Novak Djokovic, liderul clasamentului ATP, a câștigat duminică finala Turneului Campionilor de la Torino, depășindu-l pe favoritul gazdelor, italianul Jannik Sinner (4 ATP).

Confirmând zicala ”pe cine nu lași să moară, nu te lasă să traiești”, Sinner a avut posibilitatea de a-l elimina pe Djokovic din grupe (dacă ar fi pierdut ultimul meci, contra lui Holger Rune), sfârșind prin a fi învins în marea finală chiar de către tenismenul sârb.

După ce a fost învins de Sinner în grupe, Djokovic și-a luat revanșa în finala câștigată cu 6-3, 6-3, acesta fiind al șaptelea său titlu la Turneul Campionilor.

Novak Djokovic passes Roger Federer for the most ATP Finals title in history.

7.

Watching this 36 year old goat get better by the year has been a privilege.

🐐 pic.twitter.com/ue4B4sHvvD