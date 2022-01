Unde s-a refugiat și cum se antrenează Novak Djokovic înainte de Australian Open. Liderul ATP a fost ”spionat”! VIDEO

Liderul ATP, sârbul Novak Djokovic, se află în prezent la Marbella, unde se antrenează cu mingile oficiale ale Australian Open.

În social media a apărut un filmuleţ în care Djokovic poate fi văzut antrenându-se la Marbella, iar SotoTennis Academy, care a postat imaginile, precizează că mingile folosite sunt cele oficiale Australian Open.

Novak Djokovic refuză să spună dacă s-a vaccinat împotriva coronavirusului, ceea ce face să existe semne de întrebare cu privire la participarea sa la Australian Open, în perioada 17-30 ianuarie.

Autorităţile australiene cer ca persoanele care intră în Australia să fie vaccinate cu schemă completă.

We can confirm @DjokerNole is ready for @AustralianOpen if possible! pic.twitter.com/q9WJFzBU41