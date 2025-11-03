Veste de ultimă oră despre Novak Djokovic: ”Avem confirmarea!”

Președintele Federației italiene de tenis, Angelo Binaghi, a asigurat luni că sârbul Novak Djokovic, care nu a mai apărut în circuit de patru săptămâni, va juca la Turneul Campionilor de la Torino, în perioada 9-16 noiembrie, informează AFP.

”Avem confirmarea, Djokovic va fi la Torino”, a declarat el la postul de radio Rai Gr Parlamento.

După înfrângerea suferită în semifinala turneului Masters 1000 de la Shanghai împotriva monegascului Valentin Vacherot, pe 11 octombrie, Djokovic, în vârstă de 38 de ani, nu a jucat la turneul ATP Masters 1.000 de la Paris, care s-a încheiat duminică.

El urmează să revină în competiție săptămâna aceasta, la Atena.

Anul trecut, Djokovic nu a fost prezent la Turneul Campionilor, ce reunește cei mai buni opt jucători ai anului, turneu pe care l-a câștigat de șapte ori, record al competiției.

Sârbul ocupă în prezent locul 4 în Race (clasamentul din care se califică primii 8 la Turneul Campionilor).

Participarea sa, care a fost o vreme incertă, înseamnă că a mai rămas un singur loc pentru Finala ATP, loc care va reveni canadianului Felix Auger-Aliassime sau italianului Lorenzo Musetti, aflați pe locurile 8, respectiv, 9 în clasamentul anual. Ei sunt despărțiți de 160 de puncte. Musetti, care spre deosebire de Auger-Aliassime joacă săptămâna aceasta la Atena, îl poate depăși pe canadian, finalist la Paris, câștigând turneul din Grecia.

