Novak Djokovic s-a calificat în sferturi la turneul de la Brisbane, după ce l-a învins pe francezul Gael Monfils, scor 6-3, 6-3.

Djokovic şi Monfils s-au întâlnit pentru a 20-a oară, sârbul reuşind să se impună în toate meciurile de până acum.

În sferturi, Djokovici va juca în compania americanului Reilly Opelka.

Copiii lui Djokovic, Stefan şi Tara, au urmărit meciul din tribune. Djokovici, în vârstă de 37 de ani, este încântat că familia sa este alături de el în Australia şi a dezvăluit că aceştia au avut un cuvânt de spus în ceea ce priveşte felul în care sărbătoreşte după meciuri.

„Copiii mei mi-au spus să am două tipuri diferite de sărbători”, a spus Djokovic. „Fiica mea mi-a spus să continui să imit cântatul la vioară atunci când câştig. Fiul meu mi-a spus să imit cântatul la saxofon, aşa că încerc să le integrez pe amândouă. Este pentru prima dată când familia mea se află aici. Este o călătorie lungă, dar au venit să mă susţină şi petrecem mult timp împreună în afara terenului. Inima mea este plină şi asta îmi permite să joc cel mai bun tenis al meu”, a adăugat fostul lider mondial.

