Nimeni nu il poate opri pe Djokovici: Performante uluitoare ale liderului ATP

Liderul clasamentului ATP, Novak Djokovici, continua forma senzationala aratata in acest sezon si pare ca niciun jucator nu ii mai poate face fata.

Djokovici a castigat usor semifinala turneului de la Shanghai, disputata sambata impotriva numarului 2 mondial, Andy Murray, scor 6-1, 6-3, dupa doar o ora si 9 minute. In finala, sarbul il va intalni pe francezul Jo-Wilfried Tsonga, care l-a invins pe Rafael Nadal, in trei seturi.

A fost a 30-a intalnire dintre Djokovici si Murray, sarbul castigand 21 dintre acestea.

Totodata, aceasta a fost a 17-a victorie consecutiva a lui Djokovici, care nu a mai pierdut din luna august, cand a fost invins de Roger Federer, in finala de la Cincinnati. Mai mult, sarbul nu a pierdut niciun set in ultimele 10 partide si a cedat doar trei seturi in cele 17 intalniri castigate!

Mai trebuie spus ca dintre cele 49 de meciuri disputate in ultima jumatate de an, Djokovici a pierdut doar 4, cu 4 jucatori diferiti, niciodata cu 0-3 la seturi.

O alta performanta incredibila este ca, in prezent, Djokovici se poate mandri ca a castigat ultima intalnire disputata cu fiecare dintre ceilalti 13 jucatori aflat in top 14 mondial. Adversarul din finala de duminica, Tsonga, locul 15 ATP, este singurul jucator din top 15 care nu a pierdut ultima disputa cu Djokovici.

Sarbul are cel mai bun sezon al carierei, ajungand la 10 trofee de Grand Slam, dupa ce a castigat trei dintre cele patru turnee din acest an si a ajuns in finala la Roland Garros. In plus, a reusit doua recorduri fenomenale in acest an - este jucatorul care a acumulat cele mai multe puncte ATP din istorie intr-un singur sezon, 16.145, si a devenit tenismenul care castiga cea mai mare suma de bani intr-un sezon competitional - primul care depaseste 15 milioane de dolari.

