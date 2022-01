Australia s-a trezit furioasă pe Djokovici: "Cine ar fi știut că un tip cu 20 de Grand Slam-uri are o problemă medicală serioasă?" VIDEO

Participarea lui Novak Djokovici la Australian Open stârnește în continuare discuții aprinse. Sârbul nu este vaccinat, dar a primit o scutire medicală.

Jurnalistul american Bet Rothenberg a scris pe Twitter că "Australia s-a trezit furioasă pe Djokovici", făcând referire la faptul că toate emisiunile matinale au dezbătut cazul.

"Cine ar fi știut că un tip cu 20 de Grand Slam-uri care e în circuit dn 2003 are o problmemă medicală serioasă? Bineînțeles că este un mare grad de cinism aici, iar oamenii din Victoria care au suferit mult din cauza lockdown-ului și a restricțiilor de aproape doi ani au voie să fie cinici", a comentat Nick McCallum, senior editor. "Trebuie să știm pe ce se bazează această scutire. Va fi întrebat tot timpul", a mai spus acesta.

