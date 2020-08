Djokovici a demisionat din Consiliul jucatorilor din cadrul ATP si a infiintat o asociatie a tenismenilor, la care Nadal si Federer nu au aderat

"Dupa sedinta de azi incununata cu succes, sunt incantat sa anunt fondarea PTPA, prima asociatie din tenis, din 1972, formata in totalitate din jucatori", a anuntat Djokovici.Un alt initiator al asociatiei, canadianul Vasek Pospisil, a declarat pe Twitter : "PTPA nu a aparut pentru a lupta, perturba sau provoca probleme in interiorul sau in afara circuitului ci pur si simplu pentru unificarea jucatorilor, ca vocile noastre sa fie auzite si sa avem un rol in deciziile care ne afecteaza viata si traiul."O fotografie de grup cu saizeci de jucatori, cu distantare sociala si purtand masti, pe terenul Arthur-Ashe de la Flushing Meadows, a insotit anuntul. In afara de Djokovici si Pospisil, printre cei prezenti s-au numarat John Isner, Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz, Diego Schwartzman, Rohan Bopanna, Cristian Garin, Sumit Nagal, Ivo Karlovici, Lloyd Harris, Noah Rubin, Tennys Sandgren, Taylor Fritz."Nu este ideea mea. Este un proiect de peste douazeci de ani. Au fost multi jucatori din generatii diferite care au evocat aceasta idee. Mai mult, Andy Roddick tocmai a postat un tweet pe acest subiect, reamintind ca si-a exprimat aceasta dorinta, acum zece ani. Suntem unul dintre singurele sporturi globale care nu are o asociatie de sportivi, desi este de mult timp dorinta multor jucatori. Scopul este de a avea o platforma, prin care jucatorii sa se poata exprima mai bine si sa abordeze toate subiectele care ii preocupa. Am dori sa avem majoritatea jucatorilor cu noi, probabil ca nu va fi validat astazi, dar trebuie sa incepem de undeva. As dori sa subliniez ca ceea ce vrem sa facem este legal. Este o asociatie, nu un sindicat. Nu suntem aici pentru a cere un boicot sau pentru a organiza un circuit paralel", a declarat Djokovici, potrivit lequipe.fr.El a precizat ca in cadrul ATP jucatorii nu isi puteau impune interesele din cauza prezentei conducatorilor turneelor: "Am fost in consiliul jucatorilor aproximativ zece ani si am incercat sa contribui cat mai mult posibil, punandu-mi energia, cunostintele si pasiunea. Este o experienta pe care o pretuiesc. Dar in aceasta structura a ATP nu este usor sa mergi tot timpul in directia dorita de jucatori, deoarece este alcatuita si din reprezentanti ai turneelor. Este o situatie complicata." Rafael Nadal si Roger Federer , membri ai Consiliului jucatorilor, nu impartasesc ideile lui Djokovici si au facut apel la unitate."Lumea traieste o situatie dificila si complicata. Eu personal cred ca acestea sunt vremuri in care sa fim calmi si sa lucram toti impreuna in aceeasi directie. Este timpul pentru unitate, nu pentru separare. Sunt momente in care lucrurile mari pot fi realizate atat timp cat lumea tenisului este unita. Noi toti, jucatorii, reprezentantii turneelor si cei ai circuitului trebuie sa lucram impreuna. Avem o problema mai mare, iar separarea si dezbinarea nu sunt cu siguranta solutia", a scris Nadal, pe Twitter, iar mesajul sau a fost comentat astfel de Federer: "Sunt de acord cu Rafael Nadal . Sunt momente incerte si provocatoare, dar cred ca este esential pentru noi sa ramanem uniti ca jucatori si ca sport, pentru a deschide cel mai bun drum inainte.""Mi-ar placea sa-i am pe Roger si pe Rafa in aceeasi barca cu noi, sa avem de fapt toti jucatorii, dar toata lumea isi poate spune parerea. Momentul? Dupa parerea mea, este bun, nu e rau. Si insist asupra faptului ca toate acestea nu ar fi bune numai pentru jucatori, ar fi bune pentru intreg sportul nostru", a comentat Djokovici decizia celor doi rivali.De cand a luat fiinta circuitul ATP, in 1990, jucatorii si turneele au avut, in teorie, o pondere egala. Exista trei reprezentanti ai jucatorilor si trei reprezentanti ai turneelor pe board-ul ATP. Daca exista un impas, presedintele are dreptul la votul decisiv."Recunoastem provocarile cu care se confrunta membrii nostri in circumstantele de astazi. Cu toate acestea, credem cu tarie ca acum este mai degraba timpul pentru unitate, decat pentru divizarea interna. Ramanem de neclintit in angajamentul nostru de a oferi pentru jucatorii nostri de la toate nivelurile activitatii noastre beneficii maxime din anii lor in circuit, asigurandu-ne ca vocile lor sunt ascultate", a precizat ATP, dupa infintarea asociatiei, potrivit BBC."Este momentul pentru o colaborare si mai mare, nu pentru divizare, un moment pentru a lua in considerare si pentru a actiona in interesul sportului, acum si pentru viitor. Cand lucram impreuna, suntem un sport mai puternic", au reactionat WTA , ITF si cele patru grand slam-uri, intr-un comunicat comun.