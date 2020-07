Djokovic a donat 40.000 de euro unui oras sarb puternic afectat de Covid-19

Djokovic, in varsta de 33 ani, a oferit acesti bani orasului Novi Pazar, situat in sud-estul tarii, pentru a-l ajuta sa faca fata unui numar crescand de cazuri de infectare cu noul coronavirus, a anuntat postul de televiziune SportKlub TV pe site-ul sau. Orasul a declarat starea de urgenta la finele lunii iunie.Dupa ce a facut fata cu bine unui prim val al epidemiei, la inceputul lunii mai, Serbia se confrunta acum cu un nou val, inregistrand peste 200 de noi cazuri pe zi, fata de numai 50 in urma cu o luna.Crezand ca a reusit sa treaca cu bine de epidemie, autoritatile sarbe i-au permis lui Djokovic sa organizeze un turneu caritabil, la jumatatea lunii trecute la Belgrad, inainte ca o serie de infectari cu Covid-19 sa ii oblige pe organizatori sa-l intrerupa.In afara lui Novak Djokovic, alti trei jucatori de tenis - Grigor Dimitrov, Borna Coric si Viktor Troicki - care au participat la Adria Tour, precum si antrenorul campionului sarb, Goran Ivanisevic, au fost testati pozitiv la Covid-19. Sotia lui Djokovic, Jelena, a contractat la randul ei virusul.Serbia, care are o populatie de circa 7 milioane de locuitori, a inregistrat peste 15.000 de cazuri de infectare cu noul coronavirus si circa 280 de decese.