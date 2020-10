Novak Djokovic, la o victorie de egalarea recordului detinut de Pete Sampras

Djokovic are nevoie de o victorie in optimi, contra croatului Borna Coric, pentru a fi sigur ca va incheia anul pe primul loc al clasamentului mondial pentru a sasea oara, egaland recordul care ii apartine idolului sau din tinerete.Djokovic (33 ani) a incheiat anul pe primul loc in 2011, 2012, 2014, 2015 si 2018. Spaniolul Rafael Nadal si elvetianul Roger Federer au reusit acest lucru de cinci ori fiecare.Novak Djokovic, castigator a 17 titluri de Mare Slem, tinteste si recordul detinut de Federer de numar de saptamani petrecute pe primul loc mondial, 310. Sarbul a inceput luni a 292-a saptamana a sa in varful ierarhiei mondiale.In alt meciuri jucate marti la Viena, turneu dotat cu premii de 1.409.510 euro, rusul Karen Hacianov si elvetianul Stan Wawrinka au pierdut in primul tur.Rezultate:Hubert Hurkacz (Polonia) - Attila Balazs (Ungaria) 6-3, 7-5Grigor Dimitrov (Bulgaria) - Karen Hacianov (Rusia) 7-6 (8/6), 6-3Cristian Garin (Chile) - Stan Wawrinka (Elvetia) 6-4, 6-7 (9), 6-3Novak Djokovic (Serbia/N.1) - Filip Krajinovic (Serbia) 7-6 (6), 6-3Dominic Thiem (Austria/N.2) - Vitali Saciko (Ucraina) 6-4, 7-5Daniel Evans (Marea Britanie) - Aljaz Bedene (Slovenia) 6-3, 4-5 (abandon Bedene)Lorenzo Sonego (Italia) - Dusan Lajovic (Serbia) 6-4, 6-3