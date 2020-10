Djokovic va termina anul pe locul 1 ATP si va egala un record detinut de Pete Sampras

In urma acestui rezultat, Djokovic si-a asigurat intr-o mare proportie ocuparea primei pozitii mondiale la finalul anului, pentru a sasea oara in cariera. Doar spaniolul Rafael Nadal , locul 2 ATP, l-ar mai putea depasi pe tenismenul sarb, cu conditie sa ceara un wild card la turneul de 250 de puncte de la Sofia (8-14 noiembrie), o solicitare foarte putin probabila, si sa castige toate meciurile ramase de jucat.Daca va ridica trofeul la Viena, Djokovic nu va mai putea fi "detronat" in acest an.Novak Djokovic a mai ocupat locul I la final de an in 2011, 2012, 2014, 2015 si 2018. Doar americanul Pete Sampras a mai fost numarul 1 mondial la final de an de sase ori."Sampras a fost idolul meu in tinerete si va fi fantastic sa-i egalez recordul, terminand pentru a sasea oara anul ca numarul 1 mondial", a declarat Djokovic, potrivit lefigaro.fr.Ceilalti doi mari jucatori din prezent, Nadal si elvetianul Roger Federer , au terminat anul pe locul I ATP de cate cinci ori.In 2020, an marcat de pandemia de coronavirus, Djokovic a castigat patru turnee, Australian Open , competitiile Masters 1000 de la Cincinnati si Roma, recum si turneul de la Dubai. El are 38 de victorii si doua infrangeri.Sarbul mai vizeaza recordul de saptamani in fruntea clasamentului ATP, 310, detinut de Federer. Djokovic are acum 292 de saptamani.