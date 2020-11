Djokovic a egalat recordul lui Sampras. Sarbu a incheiat anul pe primul loc in lume pentru a 6-a oara

Matematic, Rafael Nadal , calificate in semifinalele Masters 1000 de la Paris, ar fi putut sa-l depaseasca pe sarb in anumite conditii, dar spaniolul a pus capat luptei pentru fotoliul de lider ATP dupa ce a anuntat ca nu mai participa la turneul de la Sofia, de saptamana viitoare.La 33 de ani, Djokovic devine si cel mai varstnic jucator care incheie sezonul in varful clasamentului mondial ATP. El a mai reusit aceasta performanta in 2011, 2012, 2014, 2015 si 2018. Sarbul l-a egalat pe Pete Sampras, care a incheiat anul pe primul loc in perioada 1993-1998.''Sa-l egalez pe Pete este un vis devenit realitate. Voi face totul pentru a deveni cel mai bun, sperand ca voi castiga in continuare si voi stabili noi recorduri in sportul pe care il iubesc din toata inima'', a declarat Djokovic pentru ATP. Sarbul are in palmares 17 Grand Slam-uri, la trei distanta de cele 20 ale marilor sai rivali Roger Federer si Rafael Nadal Sarbul va avea 293 saptamani pe locul 1 ca lider mondial din 8 noiembrie si se apropie de recordul lui Federer (310).La inceputul anului, Djokovic era nr. 2 mondial, dar l-a depasit pe Rafa Nadal pe 3 februarie, a doua zi dupa succesul sau cu nr. 8 de la Australian Open In acest an, marcat de pandemia de coronavirus, Djokovic a mai castigat Masters 1000 de la Cincinnati si Roma, alaturi de ATP 500 de la Dubai, la care se adauga titlul in ATP Cup cu echipa Serbiei.Citeste si: Federer coboara un loc in clasamentul ATP