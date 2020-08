Djokovic, neinvins in 2020, a castigat Mastersul 1.000 de la Cincinnati

Djokovic, considerat marele favorit al US Open, turneul de Mare Slem care debuteaza luni la Flushing Meadows, l-a egalat pe Rafael Nadal la numarul de victorii in turneele Masters 1.000, cu 35 de titluri. El este primul care si-a adjudecat cel putin de doua ori fiecare din cele noua turnee din aceasta categorie.La US Open, Djokovic va debuta in sesiune nocturna in fata bosniacului Damir Dzumhur (107 ATP).