Sarbul Novak Djokovic, impotriva vaccinului Covid - 19. "Sper ca nu va fi obligatoriu pentru sportivii din tenis"

"Sunt inca un sustinator al libertatii de alegere", a declarat el, in timpul unei videoconferinte, dupa victoria obtinuta, vineri, in sferturile de finala ale turneului de la Belgrad. Fostul patron al lui Dinamo spune ca "jocurile de culise" l-au facut sa se retraga din fotbal.Djokovici, care s-a opus vaccinarii in trecut, a refuzat sa spuna ce decizie a luat in aceasta privinta."Voi pastra decizia mea pentru mine, cred ca este un lucru privat, intim (...) Nu vreau sa fiu etichetat ca unul care este pro sau impotriva vaccinarii. Sper ca (n.r. - vaccinarea) nu va deveni obligatorie", a adaugat el.In iunie trecut, Djokovici, in varsta de 33 de ani, si alti cativa jucatori au contractat coronavirusul in timpul turneului de caritate Adria Tour organizat de el la Belgrad si la Zadar, care s-a incheiat intr-un fiasco.