Novak Djokovic, pauza fortata dupa finala castigata de la Australian Open. Ce a patit sarbul

Djokovic, 33 ani, a castigat pentru a noua oara primul Grand Slam al anului, dupa ce l-a invins fara emotii pe rusul Daniil Medvedev cu 7-5, 6-2, 6-2. Sarbul a dezvaluit dupa meciul sau din turul al treilea ca a suferit o mica leziune la muschii abdominali.Luni, sarbul a efectuat un nou RMN la abdomen, care a revelat ca leziunea a crescut din cauza ca a continuat sa joace."Tocmai am venit de la un alt examen de rezonanta magnetica si leziunea este mai mare decat dupa primul RMN facut dupa turul trei. Nu pare prea grav, din ce a spus doctorul, dar voi avea nevoie de ceva timp pentru a ma vindeca", a declarat Djokovic.Sarbul a comparat turneul din acest an, care a impus o carantina obligatorie de 14 zile, cu un carusel, cu urcusuri si coborasuri: "Reflectez asupra ei ca la o experienta extraordinara si o calatorie unica de care cu siguranta imi voi aminti si voi incerca sa scot o multime de aspecte pozitive din acest lucru.Am invatat multe lectii si am invatat multe lucruri, despre mine si despre tot ce se intampla in ultimele cinci pana la sase saptamani, dar cred ca tot ce s-a intamplat pe teren si in afara lui face ca aceasta victorie sa fie si mai grozava si mai dulce".Djokovic a sarbatorit victoria vorbind cu familia lui din Serbia si stand la o masa pentru a lua cina, insotita de un desert: "Obisnuiam sa ma dezlantui, sa merg la discoteca, in cluburi de noapte, dar acum este putin diferit. Un alt tip de sarbatoare, mai mult una cu cei din familie si cei alaturati".Sarbul si-a trecut cu aceasta ocazie in palmares al 18-lea titlul major, apropiindu-se la doar doua succese de elvetianul Roger Federer si spaniolul Rafael Nadal , marii sai rivali, ambii cu cate 20 de trofee de Grand Slam.Luna viitoare, Novak Djokovic va depasi unul dintre recordurile detinute in prezent de Roger Federer , cel al numarului de saptamani petrecute in fotoliul de lider al clasamentului ATP (310).