Djokovic se opune vaccinarii obligatorii impotriva noului coronavirus

Tenismanul sarb Novak Djokovic, numarul unu mondial, se va confrunta cu o dilema in cazul in care va deveni obligatorie vaccinarea jucatorilor inainte ca acestia sa poata concura din nou dupa reluarea sezonului, intrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, informeaza Reuters.

"Personal, ma opun vaccinarii si nu mi-as dori sa fiu obligat de cineva sa ma vaccinez pentru a putea calatori", a spus Djokovic intr-un videochat live pe Facebook cu alti sportivi sarbi.

"Dar daca va deveni obligatorie (vaccinarea) ce se va intampla? Va trebui sa iau o decizie. Am propriile mele ganduri in legatura despre aceasta problema si nu stiu daca acestea se vor schimba la un moment dat. Ipotetic, daca sezonul se va relua in iulie, august sau septembrie, desi este putin probabil, am inteles ca un vaccin va deveni o cerinta imediat dupa ce vom iesi din carantina stricta, dar inca un exista un vaccin", a adaugat Djokovic.

Luna trecuta, frantuzoaica Amelie Mauresmo, fosta numarul unu mondial, a spus ca restul sezonului 2020 ar trebui anulat, considerand ca turneele nu ar trebui reluate inainte ca jucatorii sa se vaccineze impotriva noului coronavirus.

Expertii medicali au afirmat ca vaccinurile impotriva Covid-19, la care se lucreaza in prezent in mai multe tari ale lumii, nu vor fi gata pana anul viitor, marind astfel dubiile in privinta posibilitatii disputarii unor turnee pe parcursul acestui an.

