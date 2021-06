Performanta neasteptata pentru Novak Djokovici inainte de Wimbledon

El a decis sa joace la dublu, in cadrul turneului de la Mallorca, disputat pe iarnba, si o face foarte bine.Sarbul si spaniolul Carlos Gomez-Herrera au invins in semifinale echipa Oliver Marach/Aisam-Ul-Haq Qureshi (Austria/Paakistan), cap de serie 3, scor 6-3, 7-6 (4).Novak Djokovici joaca rar la dublu si are in palmares un singur astfel de trofeu, obtinut in 2010 la Queen 's, impreuna cu israelianul Jonathan Erlich.