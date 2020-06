Inca un tenisman are Covid19, dupa Grigor Dimitrov

Ziare.

Bulgarul Grigor Dimitrov, un alt participant la turneu, de la care se retrasese sambata din cauza ca nu se simtea bine, a devenit duminica cel mai cunoscut tenisman infectat cu virusul."Salut pe toata lumea si vreau sa va informez ca am fost testat pozitiv la COVID-19", a scris Coric, 23 de ani, pe contul sau de Twitter . "Ma simt bine si nu am niciun fel de simptom", a precizat croatul.Sambata, Coric l-a invins pe Grigor Dimitrov cu 4-1, 4-1, iar dupa aceea bulgarul a fost nevoit sa se retraga din cauza starii de sanatate.Circuitul Adria Tour, organizat de Djokovic in Balcani pentru a strange bani in scopuri caritabile si pentru a oferi unor jucatori meciuri intr-un sezon competitional suspendat din martie pana in august din cauza pandemiei de coronavirus, a inceput cu etapa de la Belgrad, castigata de austriacul Dominic Thiem, si ar urma sa continue cu o a treia etapa, in Bosnia (Banja Luka, 3/4 iulie), dupa ce turneul din Muntenegru (27/28 iunie) a fost anulat.La fiecare turneu participa opt jucatori, impartiti in doua grupe de cate patru, urmand sa joace fiecare cu fiecare. Sistemul de joc este cel mai bun din sapte ghemuri, cu un tiebreak normal.