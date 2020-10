Un italian este urmasul lui Djokovic. Pe cine vede sarbul noul lider din tenis

Sinner a castigat finala Next Gen ATP in 2019 si se afla in Top 50 ATP, dupa ce a ajuns pana in sferturi la Roland Garros unde a fost invins destul de greu, in trei seturi, 7-6 (7/4), 6-4, 6-1, de spaniolul Rafael Nadal , viitor castigator al trofeului.''Vad multa calitate la jucatorii tineri. Sinner are un joc sigur, puternic, este foarte talentat, va fi cu siguranta in viitor printre cei mai buni jucatori. Eu il consider liderul jucatorilor tineri, este mai tanar decat germanul Alexander Zverev sau grecul Stefanos Tsitsipas, multi experti il vad ca un posibil nr. 1 mondial la un moment dat'', a spus Djokovic.Atat Djokovic cat si Sinner participa, la Viena, la turneul ATP dotat cu premii in valoare de 1.409.510 euro. Djokovic este deja calificat in sferturi, iar Sinner trebuie sa treaca de rusul Andrei Rublev (8 ATP, al cincilea favorit), pentru a atinge aceasta faza a competitiei.