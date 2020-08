Novak Djokovic, calificat in sferturile de finala la Cincinnati (ATP Masters 1.000)

In sferturile de finala, Djokovic, care este neinvins in 2020, in circumstantele unui sezon care a fost intrerupt sase luni din cauza pandemiei de coronavirus, il va intalni pe germanul Jan-Lennard Struff, nr. 34 mondial, care a trecut in sferturile de finala, cu 6-4, 3-6, 6-4, de belgianul David Goffin (Nr.7).Alte rezultate (optimi de finala):Stefanos Tsitsipas (Grecia/Nr.4) - John Isner (SUA/Nr.16) 7-6 (7/2), 7-6 (7/4)Daniil Medvedev (Rusia/Nr.3) - Aljaz Bedene (Slovenia) 6-3, 6-3Roberto Bautista (Spania/Nr.8) - Karen Kacianov (Rusia/Nr.11) 4-6, 6-3, 6-2Reilly Opelka (SUA) - Matteo Berrettini (Italia/Nr.6) 6-3, 7-6 (7/4)Milos Raonic (Canada) - Andy Murray (Scotia) 6-2, 6-2Filip Krajinovic (Serbia) - Marton Fucsovics (Ungaria) 6-2, 6-1.