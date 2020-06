Novak Djokovic, dupa ce a fost testat pozitiv cu COVID-19 alaturi de sotia sa si de mai multi jucatori de tenis: "Sunt dezolat, sper ca toata lumea va fi bine"

Ziare.

"Imediat ce am revenit la Belgrad, am facut testul, care s-a dovedit a fi pozitiv si in cazul meu si al sotiei mele Jelena. Copiii nostri sunt negativi. Am organizat turneul pentru a ajuta jucatorii din regiune. Tot ce am facut s-a dorit a fi un mesaj de solidaritate si am fost bucuros ca publicul a raspuns prezent. Am organizat turneul in momentul in care epidemia era in scadere si credeam ca sunt indeplinite toate conditiile. Din nefericire, virusul este mereu prezent si va trebui sa invatam sa traim cu el. Sunt profund dezolat de aceste noi cazuri. Sper sa nu vor exista complicatii si toata lumea va fi bine. Voi ramane in izolare in urmatoarele 14 zile si voi fi testat din nou peste cinci zile", a declarat Djokovici.Tenismanul sarb Novak Djokovici, numarul 1 mondial, a anuntat, marti, ca a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, dupa participarea la Adria Tour, turneu organizat in Serbia si Croatia chiar de el.El se alatura astfel lui Viktor Troicki, Grigor Dimitrov si Borna Coric, de asemenea pozitivi, dupa participarea la Adria Tour.In Serbia si Croatia, pentru ca masurile de distanta nu sunt obligatorii, acestea nu au fost aplicate si participantii au fost vazuti jucand baschet, fotbal, tenis, imbratisandu-se in fata publicului, atat la Belgrad, unde a avut loc prima etapa a Adria Cup, cat si la Zadar.