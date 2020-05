Novak Djokovic lanseaza un turneu de tenis

Ziare.

com

Pe langa liderul ATP, la turneul care va avea la start 8 tenismeni si-au mai anuntat prezenta Marin Cilic, Borna Coric, Dominic Thiem, Grigor Dimitrov si Alexander Zverev.Alti doi jucatori vor fi anuntati in zilele urmatoare."Voi face tot ce-mi sta in putinta sa fiu o gazda buna", a spus Djokovic.Primele meciuri se vor juca la Belgrad, pe 13 si 14 iunie, cel mai probabil fara spectatori din cauza restrictiilor impuse pentru a evita raspandirea coronavirus.Apoi, turneul se va muta la Zadar (Croatia), pentru ca ultimele etape sa aiba loc in Bosnia-Hertegovina si Muntengru.Formatul fiecarui turneu va presupune doua grupe a cate patru tenismeni, iar castigatorii grupelor vor juca intr-o finala.I.G.