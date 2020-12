Novak Djokovici, al doilea jucator care inregistreaza 300 de saptamani in pozitia de lider ATP

El este al doilea tenismen care atinge aceasta borna, dupa Roger Federer . Djokovici are sanse sa bata recordul elvetianului, de 310 saptamani.Daca se va mentine in aceasta pozitie, sarbul il va depasi pe Federer la 8 martie 2021. Actualul lider ATP are un avans de 2.180 de puncte in fata spaniolului Rafael Nadal , clasat al doilea.Novak Djokovici a urcat prima data pe locul I ATP la 4 iulie 2011. El a fost numarul 1 mondial in cinci perioade, inclusiv cea actuala. Cele mai multe saptamani consecutive, 122, le-a inregistrat intre 7 iulie 2014 si 6 noiembrie 2016, in timp ce Roger Federer a fost neintrerupt pe locul I timp de 237 de saptamani.In clasamentul all-time, americanul Pete Sampras ocupa locul 3, cu 286 de saptamani (102 consecutive). Rafael Nadal a fost 209 saptamani lider ATP (56 la rand), fiind pe locul 6, dupa Ivan Lendl (270-157) si Jimmy Connors (268-84).