Novak Djokovici, critici dure cu privire la terenurile de la Wimbledon: Nu am mai vazut asa ceva

Fostul lider mondial ATP, sarbul Novak Djokovici, s-a aratat intr-o conferinta de presa extrem de dezamagit de terenurile de la Wimbledon, in care iarba aproape ca nici nu se mai vede, terenuri care au provocat multe alunecari, dar si o accidentare extrem de grava pe tabloul feminin.

Vorbim despre sportiva din SUA Bethanie Mattek-Sands, care a alunecat in partida cu Sorana Cirstea si a s-a accidentat extrem de grav:

Legat de aceasta situatie, sarbul Djokovici s-a aratat foarte suparat dupa partida castigata in fata lui Gulbis, in turul III: "In primele doua meciuri, n-am vazut o diferenta semnificativa, dar am auzit foarte multe comentarii facute de alti jucatori. Se plangeau in special de terenurile secundare. Astazi am putut vedea si eu o diferenta in ceea ce priveste iarba, in ceea ce priveste terenul in sine. Pot spune ca a fost putin mai moale, in special in zona liniei de fund. Nu am mai experimentat asa ceva la Wimbledon, inainte. Vreau sa spun ca terenurile au fost tot timpul perfecte aici. E evident ca iarba este o suprafata solicitanta atunci cand vine vorba de mentenanta", au sunat declaratiile lui Nole.

Sarbul a avansat in optimi la Wimbledon fara sa cedeze vreun set, fiind un mare favorit la aceasta editie de la All England Club.

Djokovici nu este singurul care s-a plans de conditiile de la Wimbledon, alti sportivi prezenti la aceasta editie vorbind despre acest subiect, cum ar fi Baghdatis, Roberto Bautista Agut, Alison Riske sau Kiki Mladenovici.

D.A.

