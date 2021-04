Sarbul Novak Djokovic, scandal mare legat de amanarea turneului de tenis de la Roland Garros

"Va fi o mare provocare pentru ATP. Stiti, de fiecare data cand luati acest tip de decizie, trebuie sa vedeti cum afecteaza intregul circuit si cum afecteaza alte turnee de-a lungul mai multor saptamani.Nu doar saptamana respectiva, ci si saptamanile viitoare, intre turneul francez si Wimbledon , prima saptamana pe iarba.Este greu sa spui ce este bine si ce nu, insa pentur organizatorii grand slam-ului, din punctul lor de vedere, a fost in mod evident o decizie corecta, deoarece se gandesc la ei insisi. Dar exista turnee ATP care vor avea de suferit din aceasta cauza", a declarat Djokovici.Meciurile de pe tabloul principal al turneului de la Roland Garros se vor desfasura intre 30 mai si 13 iunie, o saptamana mai tarziu decat era prevazut, au anuntat organizatorii, joi. Calificarile vor avea loc intre 24 si 28 mai.Obiectivul, "pentru aceasta editie 2021 a Roland-Garros, este de a maximiza sansele ca turneul sa se poata desfasura in fata celui mai mare numar posibil de spectatori, atat pentru jucatori, cat si pentru intreaga comunitate de pasionati de tenis, garantand in acelasi timp securitatea sanitara a tuturor", a explicat Federatia Franceza de Tenis (FFT), organizatoarea evenimentului."Avand in vedere acest dublu obiectiv, fiecare saptamana se poate dovedi a fi de nepretuit", a precizat FFT.In saptamana din 7 iunie, ar fi trebuit sa inceapa sezonul de pe iarba, cu doua turnee masculine, la 's-Hertogenbosch si Stuttgart.